Rio Ave com eleições antecipadas a 1 de julho

Amândio Couteiro da Silva, presidente da mesa da Assembleia Geral do Rio Ave, emitiu uma convocatória de eleições antecipadas dos novos órgãos sociais para o dia 1 de julho, sendo que o sufrágio vai-se realizar entre as 10 e as 20 horas e a data limite para a apresentação de listas candidatas é até 21 de junho.Recorde-se que o presidente António Silva Campos, que está na liderança desde 2008, apresentou recentemente o seu pedido de demissão, alegando razões de saúde para não permanecer no cargo, bem como para não se recandidatar.