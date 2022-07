Rio Ave com orçamento de cerca de 10 milhões de euros para 2022/23

É com um orçamento de cerca de 10 milhões de euros que a SDUQ do Rio Ave vai atacar o regresso à 1ª Liga. O valor foi revelado este domingo, na Assembleia Geral realizada pelo clube vila-condense.Apesar disso, há algumas variáveis associadas ao valor apresentado, que acaba por ser algo estimado. A receita garantida é de cerca de 5 milhões, referentes a direitos televisivos. A restante quantia será proveniente da transferência de jogadores e de valores por receber de transferências anteriores ainda por liquidar. A transferência de Gelson Dala, por exemplo, já se insere neste contexto."Apresentados os documentos, refira-se que o orçamento do Clube foi aprovado, com expressiva maioria (apenas 1 abstenção), tendo o orçamento da SDUQ sido também divulgado, cumprindo a tradição, apesar de tal não se constituir como obrigatório", podia ler-se na publicação dos vila-condenses no seu site oficial.