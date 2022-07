Rio Ave e Benfica em conversações por Sandro Cruz

O Rio Ave está interessado na contratação de Sandro Cruz, lateral-esquerdo que, na temporada passada, alinhou maioritariamente pelo Benfica B e que até se estreou na equipa principal das águias. A informação foi avançada pelo jornalista Pedro Sepúlveda e confirmada porPor esta altura, há conversações a decorrer entre as partes, com a partilha de passe a ser uma possibilidade em cima da mesa.Sandro Cruz, de 21 anos, procura a primeira experiência regular ao mais alto nível, depois de vários anos ligado aos escalões de base do Benfica. Soma também uma passagem em tenra idade pelas escolas do Sp. Braga.Ora, esse salto pode chegar pela porta do Rio Ave meses depois de um episódio polémico em Vila do Conde, onde o defesa foi alvo de insultos racistas de adeptos.