Rio Ave empresta avançado Zé Manuel ao Nacional

O Rio Ave emprestou o avançado Zé Manuel ao Nacional. O jogador, de 31 anos, vai assim mudar-se para o emblema madeirense, que milita na Liga Sabseg, até ao final da temporada 2022/23.Zé Manuel fez 7 golos em 41 jogos pelo Rio Ave na época passada, que culminou com o regresso do clube de Vila do Conde ao escalão maior do futebol português. Ao serviço do Nacional, vai vestir a camisola 29.