Rio Ave homenageia motorista falecido na apresentação do novo autocarro

O Rio Ave apresentou, na manhã desta quinta-feira, o seu novo autocarro, numa cerimónia marcada por um especial momento de emoção. O conjunto rioavista aproveitou a ocasião para homenagear 'Ná', antigo motorista do clube que faleceu em novembro do ano passado.Depois de ter dedicado grande parte da sua vida ao transporte dos atletas do Rio Ave, Manuel Vera-Cruz viu a sua alcunha, no caso 'Ná', dar nome à nova viatura dos vila-condenses. O momento foi testemunhado por adeptos do Rio Ave e por familiares de 'Ná'.No interior da viatura, "os atletas, equipa técnica e demais staff encontrarão todo o conforto necessário para qualquer viagem. Um frigorífico, um micro-ondas, máquina de café, televisões, uma casa-de-banho, internet, entre muitas outras funcionalidades, contribuirão para deslocações mais confortáveis antes e depois de qualquer jogo", podia ler-se no comunicado do Rio Ave.