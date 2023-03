Rio Ave lança escola de Treino Individual e de Guarda-redes

O Rio Ave acaba de lançar um projeto inovador no clube, tendo em vista "contribuir para o aumento da prática desportiva".Trata-se de um novo projeto para o futebol de formação: a Escola de Treino Individual e a Escola de Guarda-Redes.Englobados na expansão da Academia vila-condense, a Escola de Treino Individual e a Escola de Guarda-Redes pretendem juntar em primeiro lugar "todos os rioavistas", mas sem fechar "a porta a outros interessados", dentro da região em que o clube está naturalmente inserido.Este projeto é especialmente direccionado para desportistas, jogadores de futebol, ou não, que queiram ter uma experiência de treino mais profissional e especializado, mas ao qual também pode aceder qualquer jovem que se queira iniciar no futebol antes de partir para o trabalho coletivo numa equipa, separando-se aqui as duas vertentes de jogador de campo e de guarda-redes, uma posição naturalmente com especificidades bem diferenciadas."Esta iniciativa destina-se a todos os jovens, de ambos os sexos, com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos. A Escola de Treino Individual e a Escola de Guarda-Redes têm como objetivo desenvolver as capacidades individuais de atletas de forma a maximizar o respetivo rendimento e evolução. Esta oferta desportiva torna-se fundamental no crescimento dos desportistas e o Rio Ave FC, através dos seus quadros técnicos qualificados, é uma excelente ajuda a todos os que pretendam potenciar o seu rendimento desportivo e/ou evolução enquanto jogador de futebol. As inscrições serão feitas na Loja Oficial do Rio Ave FC, no estádio do Rio Ave FC", registam ainda os vila-condenses no comunicado que oficializou esta tarde o lançamento das duas novas escolas do clube.