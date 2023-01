Rio Ave faz ponto de situação sobre a proibição de contratação de novos jogadores

O Rio Ave está impedido pela FIFA de contratar jogadores nesta e na próxima janela de transferências, na sequência da contratação de Fabrice Olinga, em dezembro de 2021, quando o avançado já tinha um pré-acordo com os marroquinos do Raja Club Athletic.Com o mercado de inverno em andamento, os vilacondenses fizeram esta quarta-feira o ponto de situação, em comunicado, no qual lembram que desconheciam o referido acordo entre o jogador, que acabou por já deixar o clube, e o emblema de Marrocos."Depois de consumada a contratação, recebemos uma comunicação do Raja Club Athletic, dando conta de um pretenso pré-acordo entre o jogador e o clube marroquino. Pré-acordo que era do total desconhecimento do Rio Ave FC. Questionado o jogador e o agente, foi-nos transmitido por ambos que a proposta apresentada pelo clube marroquino não foi ao encontro das exigências do jogador, pelo que não houve nenhum acordo entre as partes, logo, por consequência, não haveria qualquer contrato", pode ler-se.Nesse sentido, o Rio Ave "recorreu da decisão da FIFA às instâncias competentes", já que entende estar a ser "profundamente lesado e injustiçado numa matéria que nos parece bem clara e com pareceres jurídicos que nos eram favoráveis".Sobre o assunto referente ao jogador Fabrice Olinga, o Rio Ave FC faz saber o seguinte:O atleta Fabrice Olinga foi contratado pelo Rio Ave FC no dia 21 de Dezembro de 2021, enquanto atleta livre, sem vínculo contratual desde Junho do mesmo ano, depois de se ter desvinculado do clube belga R.E. Mouscron;O atleta Fabrice Olinga foi inscrito na Liga Portugal no dia 4 de janeiro 2022, com a emissão do certificado internacional do jogador emitido pela Federação belga, atestando que este era um jogador livre e elegível para a sua inscrição na Federação Portuguesa de Futebol (FPF);No mesmo dia, a FPF considerou válida a inscrição do jogador;Depois de consumada a contratação, recebemos uma comunicação do Raja Club Athletic, dando conta de um pretenso pré-acordo entre o jogador e o clube marroquino;Pré-acordo que era do total desconhecimento do Rio Ave FC;Questionado o jogador e o agente, foi-nos transmitido por ambos que a proposta apresentada pelo clube marroquino não foi ao encontro das exigências do jogador, pelo que não houve nenhum acordo entre as partes, logo, por consequência, não haveria qualquer contrato;Face à situação, o Rio Ave FC recorreu da decisão da FIFA às instâncias competentes, por considerarmos que estamos a ser profundamente lesados e injustiçados numa matéria que nos parece bem clara e com pareceres jurídicos que nos eram favoráveis;Iremos defender a nossa posição até às últimas consequências, com a plena convicção que em momento algum, o Rio Ave FC prevaricou ou adulterou os regulamentos;O Rio Ave FC aguarda a decisão do recurso apresentado."