Rio Ave sai em defesa de Jhonatan após erro frente ao Benfica

Criticar é fácil!?



Mais difícil é ver que o GR com + defesas na #LigaPortugalbwin evitou ontem 4 golos certos do adversário, fez 9 defesas e que iniciou a jogada do nosso 1º golo com um passe a partir a pressão contrária.



Nós vimos, !#SLBRAFC #Jhonatan pic.twitter.com/6RiP24bNQ3 — Rio Ave FC (@RioAve_FC) October 9, 2022

O encontro entre o Benfica e o Rio Ave ficou marcado por um momento menos feliz do guarda-redes Jhonatan, que, após uma má receção, fez um autogolo que valeu, na altura, o 2-1 aos encarnados. Perante o sucedido, o conjunto vila-condense fez uma publicação nas redes sociais a defender o guardião, dando ênfase às defesas feitas pelo brasileiro durante a partida e ao contributo do jogador no lance do primeiro tento rioavista."Criticar é fácil! Mais difícil é ver que o guarda-redes com mais defesas na Liga Portugal Bwin evitou ontem 4 golos certos do adversário, fez 9 defesas e que iniciou a jogada do nosso 1.º golo com um passe a partir a pressão contrária. Nós vimos", pode ler-se.