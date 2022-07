Rio Ave triunfa por 11-0 no primeiro jogo de pré-época

Arrancou da melhor maneira a preparação do Rio Ave para a temporada 2022/23. No primeiro jogo de pré-época, a formação comandada por Luís Freire venceu a seleção concelhia de Vila do Conde por 11-0.Figo, com um hat-trick, André Pereira, com um bis, Pantalon, Ukra, Guga, Olinga, Brkic e Bruno Ventura apontaram os golos do conjunto rioavista, numa partida em que o treinador Luís Freire aproveitou para voltar a observar jovens da equipa sub-23. Para além disso, Aderllan Santos já está de regresso a Portugal e, apesar de não ter participado no jogo, já treinou.O Rio Ave tem o próximo jogo de preparação no próximo sábado, dia 9 de julho, frente ao Sp. Braga B.