Rio Ave vence Vizela por 3-1 em jogo-treino

O Rio Ave bateu o Vizela por 3-1, esta sexta-feira, num jogo-treino realizado no estádio dos vila-condenses que serviu para as duas formações manterem o ritmo competitivo nesta paragem.Leonardo Ruiz e Bruno Ventura (bisou) fizeram os golos do conjunto de Vila do Conde, cabendo a Samu o tento de honra dos minhotos.