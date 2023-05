Samaris apontado ao Aris Salónica

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futuro de Samaris pode passar por um regresso a casa. Segundo a imprensa grega, o médio é alvo do Aris Salónica, clube que pondera avançar em peso para a sua contratação.De saída do Rio Ave, clube com quem termina contrato, o jogador, de 33 anos, está livre para decidir o próximo passo e voltar à Grécia é, agora, uma possibilidade.