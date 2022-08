Samaris preparado para a praxe de Ukra: «Estou habituado à pressão...»

Num momento mais descontraído da entrevista dada aos meios do Rio Ave , Andreas Samaris, oficializado esta segunda-feira como reforço do clube , foi questionado se está preparado, na qualidade de reforço, para ser praxado pelo sempre brincalhão Ukra. A resposta surgiu também com bom humor."Já ouvi algumas histórias, mas não o conheço pessoalmente. Não sei se me vai praxar, mas estou habituado à pressão... Estou à espera", disse o grego, de 33 anos, que se encontrava sem clube após ter jogador uma época no Fortuna Sittard, da Holanda.No plantel vilacondense Samaris encontrará alguns jogadores que conhece dos tempos do Benfica, como Guga, Nóbrega e Pedro Amaral, mas está empenhado em ter uma excelente relação com todos os elementos do grupo. "Conheço alguns dos tempos das camadas jovens do Benfica, conheço outros de ter sido adversário, mas acima de tudo será muito positivo conhecê-los de outra forma, como companheiros", afirmou.