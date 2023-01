Samaris quer reação diante do Sporting: «Temos de olhar para nós e não para o nome do adversário»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Samaris, médio do Rio Ave, lamentou a derrota e apontou já para a importância de vencer na próxima ronda. "Temos feito um bom trabalho, o problema nos últimos jogos foi falharmos na finalização. No jogo frente ao Sporting, vamos tentar ganhar os três pontos. Temos de olhar para nós e não para o nome do adversário", resumiu.