Oficializado como reforço do Rio Ave durante a tarde desta segunda-feira, Samaris falou pela primeira vez como jogador do clube. Uma das razões que o levou a optar pela mudança para Vila do Conde, disse o grego, foi o futebol positivo que na sua perceção está instalado na cultura do clube."A minha ideia do Rio Ave é de que é um clube que joga futebol. Não tenta antijogo, [quando era adversário] tentava sempre ter uma ideia de futebol independentemente do seu treinador e isso demonstra um pouco da cultura de clube. Isso foi uma das coisas que mais me puxou para aqui", referiu, aos meios do clube, curiosamente depois do tempo útil de jogo ter sido motivo de discussão entre o seu novo treinador, Luís Freire, e Sérgio Conceição , na sequência do jogo entre Rio Ave e FC Porto, de domingo."Muito feliz por voltar a Portugal", Samaris destacou os "sete anos passados no país", onde foi "sempre tratado com muito carinho". "Chegar ao Rio Ave, um clube que sempre achei um dos melhores em Portugal, é mais um motivo para estar feliz.", disse, detalhando o processo negocial com os responsáveis do clube: "As pessoas do Rio Ave contactaram-me, a minha primeira reação foi olhar para o clube como um bom clube. Tiveram um azar no ano passado, mas isso em nada diminui o clube. Fui falando com a minha família, passámos 10 dias a falar entre mim e o clube e surgiu esta decisão. E estou muito feliz por ela."Convidado a deixar uma mensagem aos adeptos do clube, o médio, de 33 anos, prometeu ser um exemplo a todos os níveis. "O que posso garantir é que vou estar 100 por cento concentrado no Rio Ave, vou trazer o meu profissionalismo todos os dias. Vim aqui para dar 100 por cento e representar o Rio Ave como deve ser", disse.