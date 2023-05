Samaris sai de coração cheio

Depois de Luís Freire e Ukra terem tido palavras de gratidão e agradecimento para com Samaris, foi o próprio jogador a assumir o fim de ciclo no Rio Ave. Em declarações aos meios do clube, o grego, de 33 anos, registou que “uma experiência muito positiva” aos serviço dos vila-condenses. “Quero agradecer aos adeptos pelo apoio que nos deram sempre. Espero que estejam felizes por aquilo que a equipa fez e desejo a maior sorte para o próximo ano. E que seja melhor ainda”, registou também Samaris. “ Fico feliz por fazer parte de um plantel que teve sucesso no Rio Ave”, destacou ainda o médio, que marcou também presença no jantar de despedida da época em que participou toda a estrutura do plantel principal, desde jogadores, equipas técnica e médica, staff de apoio e direção.