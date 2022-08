Samaris está de volta a Portugal para reforçar o Rio Ave. O grego, que no nosso país se notabilizou no Benfica, vai assinar pela equipa de Vila do Conde, depois de ter terminado contrato com o Fortuna Sittard, da Holanda.O médio, de 33 anos, chega esta tarde ao Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no Porto, e assinará contrato depois de realizar os habituais exames médicos.