Sávio nega envolvimento em esquema de apostas desportivas no Brasil

O nome do lateral Sávio, brasileiro de 27 anos que em 2022 esteve ao serviço do Goiás a título de empréstimo dos vila-condenses, está a ser associado nas redes sociais ao escândalo de corrupção desportiva que está a abalar o Brasil, mas fonte do Rio Ave garante que "o jogador não só não foi oficialmente notificado de rigorosamente nada", como "nega por completo qualquer envolvimento" no suposto esquema de apostas.

Recorde-se que a denominada operação "Penalidade Máxima" contempla o envolvimento de quase duas dezenas de jogadores na suposta organização fraudulenta e até já conduziu o Cruzeiro e o Santos a afastar dois jogadores por alegado envolvimento. A Polícia Federal de São Paulo está a investigar diversos casos suspeitos de adulteração de resultados e já há 15 jogadores que vão responder em tribunal por suspeita de corrupção.