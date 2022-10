SDUQ do Rio Ave com prejuízo de 6 milhões de euros na época 2021/22

O Rio Ave apresentou na noite de sábado, em Assembleia Geral Ordinária, o Relatório e Contas da temporada 2021/22, com o presidente António da Silva Campos a revelar que o clube teve resultado líquido positivo de 110.219 euros, resultado aprovado pelos sócios, mas que a SDUQ (Sociedade Desportiva Unipessoal por Quotas) teve um resultado negativo superior a 6 milhões de euros.De acordo com o dirigente, o resultado justifica-se facilmente pela quebra de receitas inerentes à descida de divisão e à aposta forte do clube no regresso imediato à 1.ª Liga, que acabou por ser conseguido. De acordo com a publicação do Rio Ave, os motivos para o resultado "são a crise global pandémica com um índice de decrescimento financeiro acentuado; a descida de divisão e a perda de 80% das verbas que poderiam sustentar o orçamento; a decisão de assumir um projecto arrojado para rapidamente regressar à 1ª Liga, mantendo jogadores nucleares e evitando vendas que trariam um desafogo financeiro mas um prejuízo desportivo."De volta ao convívivo dos grandes, a expectativa da direção é que as contas sejam reequilibradas "com o aumento exponencial de receita".A reunião magna terminou com a aprovação de "um voto de louvor à Direcção, pelo trabalho desempenhado no último ano, bem como a todos os colaboradores do clube".