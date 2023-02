Sócios do Rio Ave podem comprar bilhetes extra a 2 euros para a receção ao Chaves

O Rio Ave iniciou, esta quarta-feira, a venda de ingressos para a receção ao Chaves, em jogo da 22.ª jornada. Com o intuito de trazer mais adeptos ao estádio, os sócios poderão adquirir até dois bilhetes adicionais pelo preço de 2 euros.Os ingressos para sócios vão desde os 2 euros, na Bancada Poente Lateral, até aos 10 euros, para a Bancada Poente Coberta, com os bilhetes para a Bancada Poente Descoberta a custarem 3 euros. No que diz respeito ao público geral, existem ingressos disponíveis a 13 e 20 euros.A receção do Rio Ave ao Chaves está marcada para domingo, às 15h30.