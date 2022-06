Subida de divisão do Rio Ave 'dá' mais um ano de contrato a Ukra

Ukra vai continuar no Rio Ave.sabe que o contrato do avançado, de 34 anos, renovou automaticamente por mais um ano com a subida do Rio Ave ao primeiro escalão do futebol português.Peça nuclear no balneário da equipa que venceu a 2.ª Liga, Ukra somou 28 jogos na temporada finda e o Rio Ave já é, de longe, o emblema que mais vezes representou na carreira sénior, num total de 180 partidas. Um registo que continuará a aumentar em 2022/23, face à cláusula prevista contratualmente que lhe 'dá' mais um ano de contrato devido à subida de divisão dos vilacondenses.