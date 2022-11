Subida de divisão em documentário

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O Rio Ave recriou o desenrolar da época passada através de um documentário denominado "Por todos vencemos" e para o qual foram recolhidas imagens desde o primeiro jogo até à partida em que os vila-condenses arrecadaram o título de campeões da 2ª Liga. O objetivo, segundo o presidente António Silva Campos, é "eternizar o período menos bom do clube, logo após descida, e a euforia com o regresso à Liga Bwin um ano depois". "Foi fácil convencer o plantel a fazer este registo porque era importante demonstrar o nosso trabalho", confidenciou o líder, reconhecendo que ficou "surpreendido com o resultado final": "Há passagens fortes, diria até chocantes. Quem sente o Rio Ave ficará sensibilizado, mas também é uma satisfação que fica gravada para sempre".