Tiago Ribeiro: «Quando se pensa que o jogo está ganho as coisas complicam-se»

Depois de se ter colocado em vantagem no marcador numa altura em que estava também em vantagem numérica, a equipa sub-23 do Rio Ave permitiu a reviravolta por parte do Famalicão. Este cenário, de forma natural, não deixou o treinador Tiago Ribeiro satisfeito."Fizemos uma grande 1ª parte, sabíamos tudo o que era o Famalicão: um jogo mais direto, físico e de ganhar a primeira e a segunda bola. É a maneira deles jogarem e temos de dar mérito por isso. Na 1ª parte conseguimos anular isso, mas, com a expulsão e com o nosso golo, pensámos que as coisas iam ser mais fáceis. No entanto, acho que se complicaram. Quando se pensa que o jogo está ganho as coisas complicam-se. Na 2ª parte o árbitro teve um critério mais largo e nós estivemos mais preocupados em pedir faltas, que até podiam ser mas que não tínhamos de pedir. Acho que o segundo golo do Famalicão nasce de um falta, mas temos de dar mérito ao Famalicão porque foi mais forte. Não conseguimos responder depois do 2-1", começou por explicar.O técnico foi ainda mais longe na análise ao facto de os vila-condenses terem jogado muito tempo com mais um: "Na semana passada também jogámos com mais um e tivemos dificuldades. Geralmente o adversário com menos um fecha-se mais e nós sabíamos que o Famalicão sem bola é uma equipa muito compacta. Para além disso, houve ainda o fator motivacional para o adversário, que se uniu. Sabemos que temos de ser melhores".