Tiro de partida com dúvidas

As oficinas de Vila do Conde abrem hoje as portas para o primeiro treino da pré-temporada. Regresso ao trabalho ainda sem nenhum reforço oficial anunciado, na certeza que a reestruturação em perspetiva contempla a aquisição de vários elementos com experiência comprovada na Liga Bwin. Ajustes que os responsáveis esperam definir até ao início do estágio, que arranca no dia 18 de julho. Por esclarecer está também o futuro de Gelson Dala e Anderson, dupla que na última época esteve emprestada e não faz parte dos planos do treinador Luís Freire.