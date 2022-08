Torpedo Moscovo quer Pedro Amaral

O Torpedo Moscovo pretende contratar no imediato o defesa-esquerdo Pedro Amaral, que tem contrato com o Rio Ave válido até julho de 2024. Ao queapurou, os russos apresentaram recentemente uma proposta oficial aos vilacondenses no valor de 125 mil euros.O jogador, de 25 anos, cumpre a quarta temporada consecutiva no Rio Ave depois de uma cedência aos gregos do Panetolikos por parte do Benfica, clube onde fez toda a formação.