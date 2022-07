UD Oliveirense defronta Rio Ave esta quarta-feira

A UD Oliveirense enfrenta o Rio Ave esta quarta-feira, naquele que será o sexto teste da pré-temporada da formação de Oliveira de Azeméis. A partida de preparação, agendada para as 10h30, terá lugar no Estádio do Rio Ave, em Vila do Conde, e decorre à porta fechada.O plantel orientado por Fábio Pereira, que vem de um empate a duas bolas frente à equipa B do V. Guimarães, procura conquistar a segunda vitória da pré-época. Até ao momento, os oliveirenses bateram apenas os sub-23 do Sp. Braga pela margem mínima, tendo saído derrotados pela equipa principal dos arsenalistas (6-2), pelo Paços de Ferreira (1-0) e pelo Leixões (2-1).: T.G.