Ukra: «Conseguimos manter a base do ano passado e isso é importante para o sucesso»

Ukra assume-se como um dos elementos mais experientes do plantel do Rio Ave e, depois de o clube ter apresentado o documentário sobre a subida de divisão, o extremo vincou a confiança com que encara este regresso à 1ª Liga.

"Vimos da 2ª Liga e sabemos que a 1ª Liga nos vai trazer outras exigências. No entanto, temos alguns jogadores com experiência de 1ª Liga e eu vou estar aqui para ajudar. Quero o melhor para mim e para o Rio Ave. Estamos a preparar-nos para que esta seja uma época positiva para todos. É uma alegria fazer parte desta família porque todos remamos para o mesmo lado. Conseguimos manter a base do ano passado e isso é importante para o sucesso do clube. No plano pessoal sinto-me bem fisicamente, estou recuperado das lesões que tive e posso fazer o que mais gosto. O Ukra dá o máximo todos os dias e é isso que vou tentar fazer", explicou.