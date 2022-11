Ver de perto os miúdos na ordem do dia

A ideia de uniformizar o trabalho que está a ser desenvolvido na equipa de sub-23 com as exigências do conjunto profissional tem conduzido o técnico Luís Freire a incluir, de forma recorrente, várias ‘promessas’ no quotidiano da equipa principal. Contexto de maturação que ontem voltou a contemplar cinco jogadores. Nomeadamente o guardião Vasco Vasilev; os defesas Richard Caimmy e Julien Lombotto; bem como médio Mohammed Sulemane; e o avançado Luís Pinto.

Aproximação de vectores ainda sem reflexos práticos, mas que também poderá levar o treinador a aproveitar a estreia na Allianz Cup, a realizar frente ao Marítimo, para dar minutos de competição a algum destes jovens oriundos da formação.