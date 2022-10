Vítor Gomes e a partida com o Oliveira do Hospital: «Encarar o jogo como se fosse de 1.ª Liga»

O Rio Ave vai defrontar o Oliveira do Hospital este domingo, em Tábua, em jogo referente à 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. A equipa do distrito de Coimbra, que milita na Série B da Liga 3 (ocupa o 8.º lugar), já eliminou o Lusitânia de Lourosa e afastou, na ronda anterior o Estrela da Amadora, da 2.ª Liga.Foi uma das surpresas da 2.ª eliminatória. Aliás, a prova rainha do futebol português, como se sabe, é rica em resultados teoricamente inesperados. Motivos mais do que suficientes para Vítor Gomes, de 34 anos e um dos mais experientes do plantel do Rio Ave, lançar um alerta bem claro aos companheiros."Temos de o encarar com a mesma vontade que o adversário terá em jogar contra nós. Menos do que isso e a probabilidade de sermos eliminados é bastante grande. Por isso, alerto os companheiros para encararmos o jogo como se de 1.ª Liga se tratasse", afirmou, em declarações aos meios do clube de Vila do Conde."Vai ser um jogo de dificuldade elevada, os jogos da Taça são pródigos em surpresas. Vai ser difícil, mas são jogos em que todos gostam de participar.""Já eliminou uma equipa da 2.ª Liga, o Estrela da Amadora, e também o Lusitânia Lourosa. São equipas difíceis, porque a motivação de jogar contra o Rio Ave é grande. Cabe-nos fazer o melhor que sabemos e podemos para contrariar a motivação que terá o adversário.""Temos de o encarar com a mesma vontade que o adversário terá em jogar contra nós. Menos do que isso e a probabilidade de sermos eliminados é bastante grande. Por isso, alerto os companheiros para encararmos o jogo como se de 1.ª Liga se tratasse. Se assim for, somos favoritos, mas não chega dizer, temos de provar em campo que somos favoritos e acho que é isso que vamos fazer.""Já vem do ano passado. Muito do entendimento que existe já vem de uma base do ano passado, estamos a pôr em prática na 1.ª Liga e está a ter bons resultados, pelos vários golos que temos feito, desde o Jhonatan até finalizarmos. Os jogadores que chegaram acrescentaram qualidade à que já havia aqui. E os resultados são normalmente golos importantes. Temos de continuar a trabalhar, pois temos de os marcar e evitar sofrer para estarmos mais perto das vitórias."