Vítor Gomes e a subida do Rio Ave: «Foi ótimo sentir as pessoas felizes depois do pesadelo»

Vítor Gomes foi um dos elementos do plantel que falou após a exibição do documentário sobre a temporada 2021/22 e explicou o que espera deste regresso à 1ª Liga.

"Este ano a mensagem é mais do mesmo: muita entrega, união e sentir o clube, Os que já estavam cá sabem o que isso é e os novos vão ter de sentir o mesmo. Se assim for, fica mais fácil. [A base do ano passado] irá ajudar, mas os reforços vão acrescentar mais qualidade. Essa qualidade extra fará com que possamos fazer um campeonato tranquilo. Foi angustiante ver o clube cair e depois fazer parte da subida de divisão. Os dias após esse momento foram de uma felicidade enorme, foi ótimo sentir as pessoas felizes na rua depois do pesadelo. Era o que sonhávamos e conseguimos concretizar", asseverou.