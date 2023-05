Vítor Vinha despede-se do Rio Ave para seguir carreira de treinador principal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Vítor Vinha vai seguir a carreira de treinador principal e já se despediu do Rio Ave. O adjunto de Luís Freire tinha a ambição de abraçar um projeto que passasse pela liderança de uma equipa técnica e esse momento acabou por chegar.

O treinador, de 36 anos, despediu-se com uma mensagem partilhada nas redes sociais onde explica o motivo de "perseguir o meu maior sonho". "Depois de dois anos e meio a trabalhar juntos, decidi que chegou o momento de ser Treinador Principal. Só tenho elogios para com o treinador Luís Freire e para com os meus antigos Colegas, Nuno Silva, João Ferreira, Rui Sousa, Tiago Louzeiro e Carlos Braz", referiu, deixando depois um "obrigado por estes anos de partilha, debate, trabalho, resiliência e aprendizagem. Cumprimos objetivos e conquistámos troféus, mas, acima de tudo, ficará connosco a viagem, o tempo que passámos juntos. Obrigado por tudo", concluiu.

O futuro de Vítor Vinha será conhecido em breve.