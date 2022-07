2020 Sports desiste da compra da SAD e anuncia venda da maioria das ações a grupo brasileiro

O grupo encabeçado pelo empresário Carlos Botelho não refere o nome do emblema em causa mas este será o Alverca, cuja maioria do capital da sociedade pertence a Ricardo Vicintin.



Refira-se que, comoadiantou, Klauss Câmara é o novo gestor desportivo do Santa Clara depois de ter cessado funções no Alverca na quinta-feira, o que ajuda a explicar este cenário."O 2020 Sports vem informar que perante a informação da venda da maioria das ações do Santa Clara Açores SAD a um grupo grupo brasileiro detentor de outro clube em Portugal pelos Sr. Izmail e Sr. Glen Lau e, tendo estes nomeado um novo diretor geral, não resta outra alternativa senão retirar a oferta de compra efetuada ao Sr. Glen Lau para aquisição das suas ações.De notar, que formalmente não fomos ainda informados de tal venda apesar do acordo de princípio estabelecido.Entendemos sempre que a nossa entrada no clube teria que ser aprovada pelos socios do Santa Clara e pelos seus órgãos sociais num espírito de trabalho conjunto.O Santa Clara e os seus sócios não podem ser apenas uma barriga de aluguer para negociação e intermediação de jogadores, sem qualquer respeito pela sua história e seus representantes, bem como respeito pela parceiros institucionais que o apoiam.Mas mais que o assim o declarar importa garantir que assim não suceda. Temos bem presentes que os bravos açorianos cuidarão sempre de dignificar e garantir o respeito pelos valores açorianos.O Santa Clara e os seus sócios são uma das principais bandeiras e um dos mais importantes embaixadores dos Açores.Não obstante formalmente não não ter sido comunicada esta venda, os fatos vindos a públicos são claros. Neste sentido, discutir a parceria com a nossa empresa na Assembleia Geral marcada para o dia 21/07/2022 fica sem sentido.Sabemos bem que fizemos a oferta mais forte, benéfica e credível para todos os envolvidos.Só assim podia ser sendo a estrutura acionista da empresa de açorianos da sua diaspora.Agradecemos todo o apoio e entusiasmos que recebemos dos Sócios do Santa Clara Açores durante todo este período de negociação.Pelos Açores e pelo Santa Clara estaremos sempre cá e diremos sempre presente!Viva os Açores. Viva o Santa Clara"