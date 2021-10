Ricardo Pacheco é o novo presidente do Santa Clara

Ricardo Pacheco foi este sábado eleito presidente do Santa Clara, clube da Liga Bwin, com 89,4% dos votos, num ato eleitoral em que foi o único candidato.

Num total de 141 votantes, foram apurados 265 votos, com a lista de Ricardo Pacheco a reunir 237 votos (89,4%), de acordo com a informação divulgada pelos órgãos do clube.

Nas declarações aos jornalistas, após a divulgação dos resultados eleitorais, o novo presidente lembrou a "história lindíssima" do Santa Clara e defendeu que é com a "diáspora que o clube pode crescer".

"Temos neste momento cerca de 1.500 sócios. O Marítimo da Madeira tem, salvo erro, 10, 12 mil sócios. A diáspora da Madeira é uma diáspora bonita (...), mas nem de perto nem de longe é tão grande como a maior diáspora deste país, que é diáspora açoriana", observou.

E acrescentou: "Não tenho dúvidas que ao fim de três anos, é um objetivo difícil, não vamos quantificar números, mas, seguramente, 1.500 sócios não poderão ser. O Santa Clara vai ter de crescer, o manto vermelho vai ter de crescer".

Ricardo Pacheco disse ainda que o Santa Clara vai "tentar ter mais modalidades" e advogou que o clube deve ter uma boa relação com a SAD (cujo capital social detém em 40%).

"Se o clube e a SAD estiverem de costas voltadas é um mau caminho, é um mau prenúncio", assinalou.

Ricardo Pacheco, advogado de profissão, foi secretário-geral e vice-presidente do PSD/Açores e candidato a secretário-geral da Direção nas eleições anteriores para os órgãos sociais do Santa Clara, na lista encabeçada por Miguel Simas, que acabou derrotada pela de Rui Cordeiro.

A 28 de agosto, Rui Cordeiro demitiu-se de presidente do clube e da SAD, por entender que não tinha condições para trabalhar com o novo Conselho de Administração da SAD, liderado por Ismael Uzun.