Evitar surpresa na estreia frente a rival perigoso

O Santa Clara não quer ser surpreendido pela U. Leiria na estreia do técnico Nuno Campos, o qual assume que a equipa açoriana "está obrigada a ganhar", apesar de alertar para a qualidade do adversário da Liga 3.

"Estão a fazer um óptimo campeonato, com jogadores experientes, e não podemos deixar que aconteça uma surpresa. Temos tudo a perder e nada a ganhar neste jogo. Se perdermos vai ser um problema. Quero os jogadores focados em ganhar esta eliminatória da Taça de Portugal", destacou, acrescentando: "Não estou nada ansioso. Sei que as coisas vão correr bem, porque quero estar na próxima eliminatória."

Do lado da U. Leiria há a vontade retomar o caminho dos bons resultados depois da derrota frente ao Amora, por 3-0. A história recorda-nos que no último duelo entre as duas equipas em Leiria a União venceu por 1-0, na Taça da Liga 2011/12.