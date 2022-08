Santa Clara contrata central Paulo Eduardo e médio Adriano Firmino ao Cruzeiro

O médio Adriano Firmino e o defesa central Paulo Eduardo transferiram-se dos brasileiros do Cruzeiro para o Santa Clara, anunciou este sábado o clube da Liga Bwin.



Em nota de imprensa, o emblema açoriano avança que Adriano Firmino, de 22 anos, assinou um contrato válido para as próximas cinco temporadas. "Natural do Rio de Janeiro, o médio brasileiro de 22 anos é presença regular na equipa principal do Cruzeiro desde 2020, emblema mineiro que representou em 96 ocasiões, contribuindo com três golos", lê-se no comunicado.

Por sua vez, o defesa central Paulo Eduardo, de 20 anos, assinou por quatro temporadas desportivas. "Já por cinco ocasiões opção para a equipa principal do emblema mineiro, Paulo Eduardo chega ao futebol português com ótimas referências para continuar a sua evolução como profissional", refere o Santa Clara.

Formados no Cruzeiro, os dois jogadores apenas representaram aquele clube brasileiro no futebol sénior.

Para esta época, o Santa Clara oficializou a contratação de Tomás Domingos (proveniente do Mafra), Martim Maia (ex-Amora), Ricardo Silva (ex-FC Porto B), Xavi Quintillà (ex-Villareal), Rodrigo Valente (ex-Estoril), Andrezinho (do FC DAC 1904), de Bicalho e Gabriel Silva (ambos por empréstimo do Palmeiras), Bobsin (do Grémio) e de Adriano e Paulo Eduardo (ex-Cruzeiro).

Em sentido inverso, abandonaram os Açores os jogadores Nené, Lincoln, Cryzan, Mikel Villanueva, Bouldini, Hidemasa Morita e Júlio Romão.

Para a estreia na edição 2022/23 da I Liga, o Santa Clara vai receber no domingo o recém-promovido Casa Pia, às 14h30 locais (15:30 no continente), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores.