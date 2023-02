Oficial: Tassano deixa o Santa Clara e reforça o Khimki, da Rússia

Cristian Tassano já não é jogador do Santa Clara. O defesa-central uruguaio mudou-se para a Rússia, onde vai alinhar pelo Khimki, com quem rubricou um contrato válido até 2025.A transferência, tal como Record adiantou em tempo oportuno, estava em cima da mesa, uma vez que Tassano terminava contrato e que os russos se chegaram à frente com uma proposta de 300 mil euros.Tassano deixa, assim, o Santa Clara ao cabo de duas épocas e meia. Em declarações aos meios do clube, o defesa-central agradeceu ao clube e aos adeptos. "Olá a todos, não me podia ir embora sem vos deixar algumas palavras. Primeiro quero agradecer todo o carinho que me deram ao longo destes dois anos e meio nos Açores, onde vivi momentos muitos felizes com a camisola do Santa Clara. Chegou uma boa oportunidade para mim e para a minha família mas saio do Santa Clara com sentimento de dever cumprido. Obrigado por tudo, serei sempre um de vós", disse.