Accioly antevê encontro com FC Porto: «Não há más alturas para se fazer história»

Danildo Accioly, treinador do Santa Clara, prometeu esta sexta-feira que a equipa vai continuar a trabalhar "enquanto houver esperança" e disse querer fazer "história" conquistando pontos ao FC Porto na próxima jornada da Liga Bwin.

"Não há más alturas para se fazer história. Queremos repetir aquilo que fizemos na primeira volta [empate 1-1, nos Açores] com uma equipa comprometida e aguerrida. Sabemos do elevado grau de dificuldade do jogo, mas de certeza absoluta que vamos dar o nosso melhor", afirmou, em declarações remetidas pelo departamento de comunicação do clube, uma vez que não foi organizada a habitual conferência de imprensa, de antevisão à partida da 28.ª jornada.

O conjunto açoriano, lanterna-vermelha do campeonato, vai ao Estádio do Dragão numa altura em que está há 14 jornadas sem vencer no campeonato: "Vamos continuar a nossa caminhada. Enquanto houver esperança vamos trabalhar para que possamos sair dessa situação".

Accioly destacou a evolução e o empenho dos jogadores, apesar de a equipa não estar a "conseguir alcançar os objetivos em termos pontuais".

"Nota-se que a equipa tem evoluído. Temos de manter este padrão e este nível que os jogadores, dia após dia, têm apresentado", vincou.

O técnico reconheceu que o Santa Clara tem "pago caro os erros" cometidos durante os jogos, pedindo "muita concentração" aos seus jogadores para o encontro frente ao campeão nacional.

"Temos sido penalizados. Temos pago caro os erros. Na situação em que nos encontramos, mais ainda. É preciso combater isso com concentração e com muita atenção aos pormenores do jogo, minimizando os riscos e erros, para que não possamos ser surpreendidos", reforçou.

O Santa Clara, 18.º e último classificado, com 15 pontos, vai defrontar o FC Porto, segundo, com 64, no sábado, às 20:30, no Estádio do Dragão, em jogo que será dirigido pelo árbitro Cláudio Pereira, da Associação de Futebol de Aveiro.