Accioly: «Cabe-nos alimentar essa chama, dar esperança»

Danildo Accioly, treinador do Santa Clara, abordou a derrota dos açorianos em casa (1-0) do Paços de Ferreira, a contar para a 24ª jornada da Liga Bwin."Tivemos de ir à procura do resultado, arriscámos mais do que o habitual, mas a equipa conseguiu reagir e deu uma boa resposta. Está tudo em aberto, nós em igualdade com o Paços, e vamos procurar os pontos no próximo jogo. Reconhecemos qualidade ao Paços, mas também tivemos capacidade de criar mossas ao adversário, num jogo até dividido", começou por explicar."Nessa altura, um golo sofrido tem um peso mental nos jogadores que não conseguimos, depois, controlar. Cabe-nos alimentar essa chama, dar esperança, motivar e pedir o apoio dos nossos adeptos. Hoje, sentimos que o apoio do Paços foi fundamental", adiantou ainda.