Accioly: «Enquanto houver a possibilidade de chegar ao playoff vamos agarrar-nos a ela»

Accioly, treinador do Santa Clara, abordou a derrota com o Estoril (3-0) a contar para a 30ª jornada da Liga Bwin."Esperávamos uma postura diferente por parte dos jogadores, à semelhança do que tinham sido os últimos jogos. Isso não aconteceu e sofremos golos mais por demérito nosso do que por mérito do adversário. Na nossa ilha também sofremos constantemente com o vento, não só nos jogos, mas também no dia-a-dia de treino. Não é uma situação nova, é lógico que é um ambiente diferente com o qual não trabalhamos todos os dias, mas que influencia ambas as equipas, considerou, apontando à única escapatória possível à descida do atual lanterna vermelha."Felizmente que ainda há o cenário do playoff. Enquanto houver essa esperança e a possibilidade de chegar ao playoff, vamos agarrar-nos a ela, sabendo da difícil situação em que estamos. Com o nosso trabalho, dedicação e disciplina, podemos chegar lá", adiantou o técnico brasileiro."Não é muito o meu perfil ir por aí [comentar arbitragens ou possíveis pressões externas], acredito mais no que é a competência e como devem calcular são questões que a mim me fogem. Os dados estão aí, podem analisá-los como quiserem, mas prefiro olhar para o que é o nosso trabalho".