Accioly: «Enquanto houver esperança...»

O Santa Clara sofreu a 7.ª derrota seguida. Que mensagem quer passar aos jogadores?

– Temos de fazer o grupo acreditar que ainda é possível, porque é. É uma tarefa árdua, mas enquanto houver esperança vamos acreditar. Os atletas têm sido no impecáveis no dia a dia. Infelizmente os resultados não têm surgido. Cabe-nos continuar a trabalhar e a alimentar a chama.

– A equipa fez vários remates à baliza do Sporting. Dá-lhe ânimo para o que falta jogar?

– Sabíamos da adversidade que teria o jogo. O filme é simples: foram 2 erros individuais que deram golos ao Sporting e outro numa bola parada. Sabíamos do potencial e capacidade que tínhamos para criar dificuldades a um adversário de extrema qualidade. Não foi o jogo que desejávamos, porém tivemos uma pontinha de azar na eficácia. É de salientar que a malta que entrou no jogo, entrou bem e acrescentou. É com esse espírito que vamos continuar a trabalhar.

– Como ex-central, tem conselhos a dar para melhorar a defesa?

– Numa situação delicada como a que estamos, o primeiro percalço no caminho deita abaixo qualquer estratégia para o jogo. Fazer os jogadores acreditar durante os 90 minutos é uma tarefa sobretudo mental. Os anos que tive enquanto jogador podem trazer alguma experiência, mas quem resolve são eles.