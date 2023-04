Accioly: «Infelizmente tivemos mais um erro que ditou o resultado do jogo»

Accioly lamentou que um erro da equipa do Santa Clara tenha voltado a ditar nova derrota dos açorianos, desta feita diante do Vizela."Infelizmente, tivemos mais um erro que ditou o resultado da partida. A equipa entrou bem. Os jogadores estavam empenhados, concentrados e comprometidos com aquilo que foi pedido. Infelizmente, um erro individual penalizou-nos com um golo sofrido, mas é de realçar a postura e tudo aquilo que os jogadores fizeram dentro de campo", começou por referir o técnico do Santa Clara."Eu não jogo. Quem joga são eles. Nós, equipa técnica, tentamos, durante a semana, conduzi-los pelos caminhos para que possam chegar a vitória. Infelizmente, tem sido assim ao longo do campeonato. Vamos nos empenhar para melhorar", acrescentou, sem deitar a toalha ao chão, apesar da fuga à despromoção estar cada vez mais complicada."A motivação parte porque somos profissionais. Temos de continuar a trabalhar. (...) Somos profissionais. Somos pagos para isso e é continuar o nosso trabalho", concluiu.