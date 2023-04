Accioly pede empenho frente ao Vizela

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O treinador do Santa Clara pediu "empenho e dedicação" aos jogadores. "Fazer o meu não chega, é preciso fazer o meu e o do colega", atirou Danildo Accioly, que anteviu assim a receção ao Vizela, jogo que assume de "grande importância" para o futuro dos açorianos: "Temos de saber marcar os momentos do jogo e conquistar a vitória."

Do lado do Vizela, Tulipa antevê um jogo difícil pela posição do Santa Clara na tabela. "Será como se fosse uma final para eles", referiu, esperando que a sua equipa seja "mais inteligente que o adversário".