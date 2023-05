Accioly: «Quando o computador começa a fazer curto-circuito afeta o rendimento»

Danildo Accioly, treinador do Santa Clara, abordou o regresso aos triunfos por parte dos açorianos diante do Gil Vicente (3-2) em jogo a contar para a 31ª jornada da Liga Bwin."Para além de desejada, a vitória foi merecida. Vínhamos a trabalhar bem nos jogos anteriores e concretizámos isso neste jogo. Os jogadores entraram focados e concentrados, sabendo do valor do adversário. O apagão que tivemos no Estoril [na jornada passada], felizmente, hoje não aconteceu. Depois do golo sofrido, é natural que, com os ânimos à flor da pele e a nossa situação, o aspeto emocional possa, aqui e ali, influenciar. Tentámos passar uma mensagem de tranquilidade e concentração, porque ainda estávamos a ganhar o jogo. Esta é a maturidade que os jogadores aos poucos vão adquirindo", explicou, não afastando o facto de o fator anímico afetar o rendimento dos seus jogadores."O aspeto emocional assume um papel fundamental. São 11 cabeças. Quando o computador começa a fazer curto-circuito afeta o rendimento. Então, pede-se discernimento e confiança. A equipa, hoje, em grande parte do jogo, foi uma equipa com alegria e foco. Foi uma equipa concentrada, apesar de no final sofrer os dois golos e abanar um pouco", vincou.