Adjunto de Nuno Campos e o triunfo sobre o FC Porto: «Foi muito importante»

Tiago Sousa, adjunto de Nuno Campos, fez a análise à vitória do Santa Clara diante do FC Porto, que deixa o conjunto açoriano mais perto de atingir a final four da Allianz Cup.





"Foi uma vitória muito importante, como são todas. Esta numa competição diferente, numa Allianz Cup que valoriza e prestigia os jogadores e a instituição. Todos os jogos são para ganhar. É isso que procuramos todos os dias", afirmou Tiago Sousa, na flash interview, à Sport TV."Todos os jogos têm nuances diferentes. Procuramos ajustar estrategicamente sem adulterar a identidade. Há nuances das características dos jogadores. Procuramos dar essas oportunidades a todos para mostrarem o que de bom trazem à equipa", acrescentou.Relativamente ao duelo entre FC Porto e Rio Ave, que vai fechar as contas do grupo e pode carimbar a passagem do Santa Clara à fase decisiva da competição, Tiago Sousa assume que não adianta pensar nele para já. "Ficamos à espera desse desfecho marcado para dezembro e depois logo se verá", considerou.