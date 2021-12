Adjunto do Santa Clara acusa positivo num teste à covid-19

Danilo Accioly, treinador adjunto do Santa Clara, é o único caso novo de infeção por covid-19 positivo, após se descobrir que o médio Morita está infetado.O treinador Nuno Campos poderá contar com praticamente a totalidade do plantel para o jogo com o Arouca, sendo que as únicas ausências confirmadas são as de Costinha e Rúben Oliveira, por lesão, enquanto que Morita está em isolamento devido à covid-19.O extremo Allano está suspenso preventivamente, após ter acusado positivo num controlo anti-doping.