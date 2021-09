Advogado Ricardo Pacheco é candidato à presidência do Santa Clara

O advogado Ricardo Pacheco revelou que vai ser candidato à presidência do Santa Clara, nas eleições de 2 de outubro, marcadas na sequência da demissão de Rui Cordeiro.

Num artigo de opinião publicado na edição de terça-feira do jornal Açoriano Oriental, Ricardo Pacheco assume-se "determinado" em concorrer à presidência do Clube Desportivo Santa Clara (CDSC).

"Avanço para a disputa da direção do CDSC na certeza da pequenez da minha pessoa perante os 100 anos de uma gloriosa e clubística história", escreve o advogado.

Ricardo Pacheco salienta que o Santa Clara é a "maior referência desportiva de todos os açorianos" e promete lutar pelo "engrandecimento do manto vermelho".

"Quem ama protege e quem se dispuser a defender o Santa não poderá deixar de, sem qualquer hesitação, edificar pontes num diário espírito de união", lê-se naquele artigo.

Apesar de reconhecer que o clube atravessa uma "fase difícil", o advogado salienta que o Santa Clara "sempre foi um clube lutador".

"O próximo presidente do CDSD deverá iniciar o desempenho na convicção de que deverá trabalhar em sintonia com a SAD. O caminho terá de ser o da paz e não de guerra. O clube na defesa dos seus propósitos deverá ser uma parte da solução e do consenso", assinala.

Ricardo Pacheco, advogado de profissão, foi secretário-geral e vice-presidente do PSD/Açores.

Foi igualmente candidato a secretário-geral da direção nas últimas eleições para os órgãos sociais do Santa Clara, na lista encabeçada por Miguel Simas, que acabou derrotada pela de Rui Cordeiro.

Em 28 de agosto, Rui Cordeiro demitiu-se de presidente do clube e da SAD por entender que não tinha condições para trabalhar com a novo conselho de administração da SAD, liderado por Ismael Uzun.