Afonso admite acidente

O plantel do Santa Clara quer provar que a goleada (0-5) com o Benfica foi só um “acidente de percurso”. Quem o diz é o central João Afonso, para quem o último jogo serviu de aprendizagem. “Já analisámos o jogo com o Benfica, verificámos que fizemos muitas coisas bem, mas também precisamos de corrigir diversas situações. Este é o momento para demonstrar que o jogo foi um acidente de percurso”, frisa.

João Afonso salienta que o plantel vai continuar a “trabalhar com humildade, confiança e união” para regressar aos resultados positivos. “Fizemos uma boa primeira parte com o Benfica, mas não conseguimos ter a mesma consistência na segunda. Precisamos de jogar sempre ao melhor nível”, admite. Os médios Costinha e Rúben Oliveira são baixas certas para o jogo com o Portimonense.