Allano é baixa para o Benfica

O extremo Allano vai cumprir castigo frente ao Benfica após ter sido expulso com o Gil Vicente. A ausência do brasileiro pode abrir uma vaga no ataque a Jean Patric ou então permitir a estreia dos reforços Mohebi ou Keyta. O técnico Daniel Ramos pode lançar ainda os dois últimos reforços a chegar aos Açores, o central Andrei Chindris e o avançado Luiz Phellype.