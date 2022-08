Allano insultado pelo público

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Allano mostrou-se inconformado com a apreciação do público do Bessa e queixou- se ao árbitro Hélder Malheiro ao intervalo. O técnico Mário Silva não testemunhou a situação, mas assumiu que o avançado "foi alvo de ofensas impróprias". Já o reforço Rildo confessou estar "muito feliz por marcar na estreia, mas triste pela derrota".