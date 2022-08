Allano renova por mais uma época com o Santa Clara

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O extremo brasileiro Allano Lima renovou por uma época com o Santa Clara, prolongando o contrato até 2024, anunciou esta sexta-feira o clube da Liga Bwin.

"A vontade da administração da SAD uniu-se à vontade do atleta, prolongando desta forma o vínculo do atleta que, desde a sua chegada aos Açores em janeiro de 2021, realizou 43 partidas pelo emblema açoriano, apontando sete golos e outras cinco assistências", anuncia o emblema açoriano em nota de imprensa.

Em declarações aos canais de comunicação do clube, o jogador de 27 anos mostrou-se "muito contente" pela renovação do contrato e elogiou a "vida tranquila" dos Açores, agradecendo aos adeptos do Santa Clara "todo o apoio e carinho".

Antes do Santa Clara, Allano passou pelo CSA, Bahia e Cruzeiro do Brasil, pelo Estoril, pelo Bursaspor da Turquia e pelo Ventforet Kofu do Japão.

Para esta época, o Santa Clara oficializou a contratação de Tomás Domingos (proveniente do Mafra), Martim Maia (ex-Amora), Ricardo Silva (ex-FC Porto B), Xavi Quintillà (ex-Villareal), Rodrigo Valente (ex-Estoril), Andrezinho (do FC DAC 1904), de Bicalho e Gabriel Silva (ambos por empréstimo do Palmeiras) e Bobsin (do Grémio).

Em sentido inverso, abandonaram os Açores os jogadores Nené, Lincoln, Cryzan, Mikel Villanueva, Bouldini, Hidemasa Morita e Júlio Romão.

Para a estreia na edição 2022/23 da Liga Bwin, o Santa Clara vai receber no domingo o recém-promovido Casa Pia, às 14h30 locais (15:30 no continente), no estádio de São Miguel, em Ponta Delgada, nos Açores.