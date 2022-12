Allano suspenso por três jogos

Depois da expulsão no jogo de Santa Maria da Feira que valeu o triunfo do Feirense (4-3) e afastou o Santa Clara dos 'quartos' da Taça da Liga, Allano foi punido pelo Conselho de Disciplina (CD) da FPF com três jogos de suspensão e 842 euros de multa.O extremo de 27 anos, recorde-se, "agrediu um advesário [João Olveira] com uma estalada na cara, sem estar a disputar a bola", pode ler-se na deliberação do CD.